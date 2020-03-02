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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة صالح يكشف أسباب عدم المشاركة في حوار جنيف بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن طريقة تعامل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مع قرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف أو استفسارات البرلمان، هي سبب عدم المشاركة في المؤتمر.
ونقلت وكالة سبونتيك الروسية، مجلس النواب أرسل عدة استفسارات ومطالب بخصوص معرفة من هم المشاركون من المستقلين، ولم تجب البعثة حول استفسارات النواب عن جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله.
وبين صالح في تصريحات صحفية أن سلامة رشح فتحي باشا آغا – وهو وزير للداخلية – وعبد الرحمن السويحلي – وهو عضو مجلس الدولة – وشخصيات أخرى لها مناصب في الدولة عن مجموعة المستقلين، مشيرا إلى أن مجلس النواب قرر تعليق المشاركة في حوار جنيف لهذا السبب.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه من المفترض أن تحترم البعثة قرارات واستفسارات مجلس النواب.
وذكر صالح أن مجلس النواب سيعقد جلسة حول موقف البعثة وآلية التعامل معها وكل ما يتعلق بحوار جنيف، في وقت لاحق.
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