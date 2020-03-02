الإمارات .. إطلاق شركة طيران مشتركة بين أبوظبي القابضة وويز إير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة اليوم عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران "ويز إير" القابضة، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم " ويز إير أبوظبي "، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.



وتعتبر ويز إير الشركة الأسرع نموا في أوروبا والأقل إصدارا للانبعاثات الكربونية .

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ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق "ويز إير أبوظبي" كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وتخطط الشركة الجديدة لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بتكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وسيسهم الاتفاق في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف ، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع برنامج المسرعات التنموية "غدا 21"، والذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاق جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فقد بدأ فريق التطوير بالشركة أعمالها المبدئية والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لاستصدار "شهادة مشغل جوي" و"ترخيص التشغيل" لعمليات الشركة