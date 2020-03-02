تحقيق إستقصائي يكشف تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تحقيق استقصائي أجري في مالطا، عن تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي إلى أوروبا، بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خلال 2014-2015.



وذكر التحقيق الذي أجرته صحيفة ”مالطا توداي“ إن شركة كولمار السويسرية حصلت على النفط من ملك التهريب الليبي فهمي سليم بن خليفة، والمواطنين المالطيين دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة الإيطالية شبكة التهريب .

وبحسب التحقيق فإن الشركة كانت تعيد بيع النفط في البحر والسوق الأوروبية، وتم قبول النفط على الرغم من شهادات المنشأ الاحتيالية، والاحتجاجات العديدة للزعماء الليبيين حول تهريب النفط إلى مالطا .. مبينا أن الكشف عن عملية التهريب جزء من التحقيق الذي أجرته منظمة TRIAL International غير الحكومية والمجموعة السويسرية Public Eye، التي تقوم بحملات حول قضايا مساءلة الشركات .

Advertisements

وجاء في الصحيفة، أن ”التقرير كشف عن وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب، إلى خزانات مستأجرة من شركة Enemed، وهي شركة البترول الحكومية المالطية، من قبل شركة Kolmar، وأنه على وجه التحديد، تم تسليم أكثر من 20 شحنة قادمة من ليبيا إلى خزانات كولمار في مالطا بين ربيع 2014 وصيف 2015 ، محملة على سفن مستأجرة من قبل غوردون ديبونو“.

وتظهر نسخة من بيان بنك Banif لشركة Oceano Blu Trading Ltd، وهي شركة مرتبطة بدارين ديبونو ومقرها في سان جوان، في الفترة من 18 حزيران/يونيو إلى 22 تموز/ يوليو 2015 ، قيام شركة كولمار بإجراء 11 تحويلا بأكثر من 11 مليون دولار.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن“هذه النتائج الجديدة التي أظهرها التحقيق تتعلق بالأنشطة التي سبق أن كشفت عنها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2015 وأدت إلى اعتقال ملك التهريب فهمي سليم، وديبونوس وشركائهم الإيطاليين“.