أوزبكستان تعلق الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وأفغانستان بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت حكومة أوزبكستان تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران وإيطاليا وأفغانستان في إطار جهود للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.



وذكرت وزارة الخارجية في أوزبكستان في بيان لها اليوم أن الحكومة أمرت بتعليق الرحلات الجوية من وإلى أفغانستان وإيران وإيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا في هذه الدول

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