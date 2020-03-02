شكرا لقرائتكم شاهد لاجئا في تركيا: "تعرضنا لرعب لم يحدث لنا في سوريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مقطع فيديو يفيض مرارة، تحدث لاجئ سوري عن المأساة التي تعرض لها من قبل مجموعة من المعتدين الأتراك الذين دمروا محله وحاصروه وأبناءه في منزله.

وقال اللاجئ السوري الذي يقطن منطقة كارابكر "تعرضنا لرعب أنا وأولادي لم يحدث لنا مثله في سوريا.. ضربونا وكسروا بيتنا".

كما أضاف أن المهاجمين الأتراك اعتدوا على شخص معاق يجلس بجواره مقطوع الرجلين وأحدثوا به إصابات في عينيه.

انقضاض على السوريين

إلى ذلك، يتعرض اللاجئون السوريون منذ أيام لاعتداءات طالت محالهم وأملاكهم في عدد من المدن التركية، على خلفية الخسارة "البشرية" المؤلمة التي مني بها الجيش التركي قبل يومين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

فقد هاجم مئات الأتراك ضمن مسيرة مؤيدة للجيش التركي في مدينة كهرمان مرعش جنوب البلاد منازل ومحلات السوريين وعمدوا إلى تكسيرها والاعتداء على السوريين في المدينة.

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وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر عمليات التكسير التي طالت محال السوريين في تلك المدينة التركية.

يأتي هذا بعد انتشار مقاطع أخرى تظهر أيضاً، قيام بعض سائقي الحافلات التي تنقل لاجئين إلى الحدود اليونانية، بتوجيه كلام عنصري إلى عدد من اللاجئين السوريين الذين قرروا التوجه إلى الحدود اليونانية التركية، بعيد إعلان السلطات التركية فتح الحدود باتجاه أوروبا.

لاجئون سوريون في تركيا

مجزرة للأتراك في سوريا

يذكر أن 34 عسكرياً تركياً قتلوا الخميس بضربات جوية، نسبت إلى النظام السوري وهي أعلى خسارة تطال أنقرة جراء هجوم واحد منذ بدء تدخلها في سوريا عام 2016.

في حين قتل بين الجمعة والسبت نحو 90 عنصراً من النظام السوري والمجموعات الموالية له بضربات نفذتها أنقرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشن النظام السوري بدعم جوي روسي منذ كانون الأول/ديسمبر عملية دامية لاستعادة منطقة إدلب المعقل الأخير للمعارضة في سوريا. وأثارت تلك العملية خلافات حادة بين أنقرة وموسكو.