كورونا يضرب فرنسا في «مقتل»

إغلاق متحف اللوفر، الواقع في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفير فيران أن قرار إلغاء التجمعات الكبيرة فى المساحات المحدودة جاء بعد اجتماعات حكومية خاصة عقدت السبت.
وقال الوزير الفرنسي، "القرار يسرى على الفعاليات المقامة فى بيئة مفتوحة حيث يمكن للأشخاص الاختلاط مع آخرين من مناطق ربما ينتشر بها الفيروس".
وأشار فيران إلى أن هذه الاجراءات مؤقتة، مضيفًا "سيتعين علينا بلا شك تعديلها بمرور الوقت.. وأنها أجراءات تقييدية ونعرب عن أملنا فى أن تستمر لبعض من الوقت لإن ذلك من شأنه أن يسمح لنا احتواء انتشار الفيروس".
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