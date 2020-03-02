«الكويت في خطر» .. اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الكويتي.

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أعلن رصد 10 حالات إصابة جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 56، مؤكدا أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

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من جانبها أوضحت وكيلة الصحة العامة الكويتية، بثينة المضف، أن جميع الحالات الـ 10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، لافتة إلى أن جميعهم من الموجودين في الحجر الصحي، وشددت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

في سياق متصل، قالت اللجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم بإقليم هوبي بؤرة الفيروس و202 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى2912 شخصا، والإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 80 ألف و26 حالة، وشفاء 2837 بعد علاجهم وفقاً لأخبار اليوم.