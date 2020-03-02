الاتحاد الدولي للنقل الجوي أمل الا يضطر لوضع لبنان على القائمة السوداء

أعلن نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) محمد علي البكري أنه يعمل مع مصرف لبنان المركزي من أجل ضمان تحويل إيرادات شركات الطيران غير اللبنانية للخارج.
ولفت إلى ان "إيرادات الشركات غير اللبنانية مازالت تُحوّل إلى خارج البلاد التي تعاني من أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعبا.
وأمل ألا تضطر إياتا لوضع لبنان على القائمة السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال، مؤكدًا أن لبنان يعي أهمية النقل الجوي لاقتصاده.
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