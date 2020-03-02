أردوغان: تركيا تشهد حالة من التضامن رغم مؤامرات بعض الجهات والأنظمة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه " سوف أتوجه إلى موسكو الخميس المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث التطورات في سوريا".
وأشار إلى انه "حذرنا من عدم قدرتنا على استيعاب أعداد اللاجئين إن لم يتوفر الدعم اللازم"، مؤكدا ان " تركيا تشهد حالة من التضامن رغم مؤامرات بعض الجهات والأنظمة".
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.
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