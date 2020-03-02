أردوغان: تركيا تشهد حالة من التضامن رغم مؤامرات بعض الجهات والأنظمة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه " سوف أتوجه إلى ​موسكو​ الخميس المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ وبحث التطورات في ​سوريا​".

وأشار إلى انه "حذرنا من عدم قدرتنا على استيعاب أعداد اللاجئين إن لم يتوفر الدعم اللازم​​​​​​​"، مؤكدا ان " تركيا تشهد حالة من التضامن رغم مؤامرات بعض الجهات والأنظمة​​​​​​​".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.