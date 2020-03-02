خارجية إيران: مسار أستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​علي ربيعي​، إلى ان ​طهران​ ترى أن مسار ​أستانا​ هو الأقوى لحل الوضع في إدلب. وأكد ربيعي أن طهران تؤمن بالحلول السياسية لإنهاء ​الأزمة​ في إدلب، وقال: "نسعى لخفض التوتر في إدلب عبر عقد اجتماع ثلاثي لدول مسار أستانا في طهران". وأشار المتحدث إلى أن اجتماع أستانا الثلاثي في طهران يجب أن يعقد في أسرع وقت ممكن، منوها بأن طهران أبلغت ​أنقرة​ بقلقها من الأوضاع في إدلب وبأن الحل يكمن في وقف ​إطلاق النار​ وعقد اجتماع للدول الضامنة.

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