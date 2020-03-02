اغلاق متحف اللوفر لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من كورونا

أغلقت السلطات الفرنسية متحف اللوفر لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وكان نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا "بالاجماع تقريبا" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار.
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