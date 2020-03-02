اغلاق متحف اللوفر لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من كورونا

أغلقت السلطات الفرنسية ​متحف اللوفر​ لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​. وكان نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا "بالاجماع تقريبا" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار.

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