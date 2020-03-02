وفاة عضو مجمع مصلحة تشخيص النظام الإيراني بفيروس "كورونا"

أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد يوم من وفاة والدته في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.

وكان ​وزير الصحة​ الإيراني، ​سعيد نمكي​، أعلن عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على ​القضاء​ على الفيروس بأسرع وقت.

وأعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، "بلوغ ​حالات​ الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد 54 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 978 إصابة"، فيما بلغت "حالات التعافي من الفيروس بلغت 175 حالة".