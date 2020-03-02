بيسكوف: روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، على دعوة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ​موسكو​ لسحب قواتها من ​سوريا​، مشددا على أن "​روسيا​ ​الدولة​ الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية، وهي حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية".

وأكد أن "جميع ​القوات​ العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيرا الى أن "​الجيش السوري​ يحارب الإرهابيين، الذين تعهدت ​تركيا​ بإلغاء نشاطهم هناك بموجب اتفاقات سوتشي".