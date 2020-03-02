بيسكوف: روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسكو لسحب قواتها من سوريا، مشددا على أن "روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية، وهي حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية".
وأكد أن "جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيرا الى أن "الجيش السوري يحارب الإرهابيين، الذين تعهدت تركيا بإلغاء نشاطهم هناك بموجب اتفاقات سوتشي".
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