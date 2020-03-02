أعلن ​وزير الصحة​ السعودي انه لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​السعودية​ ​​​​​​"، موضحا انه " تم فحص أكثر من 290 حالة مشتبه بها بفيروس كورونا وكلها سليمة". وأكد ان " 17 جهة مختلفة تعمل كمنظومة واحدة لمواجهة فيروس كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودي: لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.