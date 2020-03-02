الصحة الجزائرية: تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا لإمرأة وإبنتها

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان وإصلاح ​المستشفيات​ الجزائرية "تسجيل حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​، تعودان لامرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما على التوالي لكن لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالوباء"، مشيرة الى أنه "تم رصد الإصابتين بفضل جهاز المراقبة والإنذار، وجرى وضع الحالتين بالحجر الصحي".

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