بوتين: موسكو لا تنوي الدخول في حرب مع أي جهة

شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على أن"موسكو لا تنوي الدخول في حرب مع أي جهة"، مشيرا الى "أننا نخلق الظروف التي لا يمكن لأحد في ظلها حتى التفكير بشن حرب علينا​​​​​​​".

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