رأى النائب ​نعمة افرام​ ان "هذا الأسبوع مفصلي. ننتظر قرار ​الحكومة​ بخصوص ​اليورو​ بوند وخطتّها الإصلاحيّة الشاملة"، لافتا إلى ان "نموذج ​لبنان​ الاقتصادي على المحك! أنا مع تجربة ​اليونان​، ولنبتعد قدر المستطاع عن تجربة ​فنزويلا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افرام: نموذج لبنان على المحك وأنا مع تجربة اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.