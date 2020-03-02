وزير الاقتصاد فرض رسم وقائي مؤقت على واردات لبنان من السكر لحماية الانتاج الوطني

اصدر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ قراراً يفرض رسم وقائي مؤقت، قدره 7% على واردات ​لبنان​ من منتج ​السكر​ الأبيض المكرر، وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني، على أن تلتزم ​الصناعة​ المحلية بعدم رفع الأسعار.

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