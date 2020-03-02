اعتبرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، ان "قصور العدل على مساحة الأراضي اللبنانية بما تعانيه من اكتظاظ يومي للوافدين إليها من قضاة، محامين، موظفين، قوة أمنية، متقاضين، إضافة إلى الموقوفين وأهاليهم، تشكل مكانا أكثر عرضة لانتشار فيروس الكورونا خصوصا في ظل افتقار قصور العدل وغيرها من الدوائر الرسمية لأبسط المتطلبات الصحية، بدءا من إهمال التنظيف الدوري وصولا لدورات المياه غير المتوفرة، والتي بحال توفرها تشكل مصدرا لفيروسات أخطر من الكورونا، ما يحرم الوافدين يوميا إلى العدليات من إمكانية حماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس وحمله لغيرهم ما يسهم في انتشار أسرع وأوسع له".
واكدت المفوضية "ضرورة وضع خطة سريعة لتفادي كل ذلك، بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارات العدل والصحة والداخلية لتنفيذ خطة طارئة فورية".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية العدل في التقدمي: لوضع خطة في قصور العدل تفاديا للكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.