موسى: على الحكومة بما لها من قدرة أن تنهض بالبلد

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​، أنه "آن الاوان للاستعانة بمن يريد مد يد العون لنا في ملف ​الكهرباء​، وأي إنجار فعلي في الكهرباء إن كان عبر بناء المعامل أو غيرها بحاجة الى وقت، والمساعدات كفيلة بحل الازمة وايجاد بدائل بانتظار الحلول النهائية".

وفي حديث تلفزيوني، رأى موسى أن "على ​الحكومة​ بما لها من قدرة تقنية ومصلحة وطنية ان تنهض بالبلد"، لافتا الى ان "الابحاث تشير الى وجود مخزون جيد في ​الثروة النفطية​ ويجب على الجميع العمل للحفاظ عليها للأجيال القادمة"، مؤكدا ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان أول من رفع الصوت وتصدى لهذا الموضوع واخذه على عاتقه في مواجهة كل من يحاول الاعتداء على ثروتنا النفطية".

