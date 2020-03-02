النشرة: إعتصام لموظفي نفقات الخدمة في مركز بعلبك للخدمات الانمائية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن موظفي نفقات الخدمة في مركز الخدمات الانمائية في ​بعلبك​ نفذوا إضرابا أمام المركز، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم وعدم تسوية أوضاعهم في العمل.

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