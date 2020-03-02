أنهى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ و​المحامون​ العامون الماليون، الاستماع إلى إفادة رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ ورؤساء مجالس الادارة وممثلين عن 14 مصرفا حول تحويل الأموال إلى الخارج، على ان يستكمل خلال هذا الاسبوع الاستماع إلى ممثلي باقي ​المصارف اللبنانية​ إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الاستماع إلى صفير وممثلي مصارف حول تحويل الأموال إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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