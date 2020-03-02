توقيف مطلوب للقضاء بموجب 34 ملاحقة عدلية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 1/3/2020، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة تول-النبطية، ويدعى: - ع. س. (مواليد 1961، لبناني) تبين أن بحقه /34/ ملاحقة قضائية: /26/ مذكرة توقيف بجرم احتيال وتزوير واستعمال شيك دون رصيد. - /7/ خلاصات أحكام بجرم احتيال وتزوير واستعمال شيك دون رصيد. - مذكرتا إلقاء قبض بجرم تزوير واحتيال. - بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وتزوير واحتيال.
أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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