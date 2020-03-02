هاشم: الاستماع لأصحاب المصارف في ملف التحويلات للخارج خطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الاستماع لأصحاب ​المصارف​ في ملف التحويلات للخارج خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان لا تتوقف الا باستعادة الأموال واستكمالها بالإفراج عن أموال المودعين بأسرع وقت ووضع حد لحالة التفلت في الأسواق ولايمكن لأصحاب المصارف التذرع ب​الاقتصاد​ الحر لان تهريب الأموال بغض النظر عن تصنيفها في لحظة ​الأزمة​ المالية النقدية تصل الى حد الخيانة الوطنية".

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