النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة والمطلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكري ما بين تلال ​العديسة​ ومستمرة المطلة مرورا ب​بوابة فاطمة​، وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة وكاميرات ​التجسس​ على الجدار العازل كما عملت قوة إسرائيلية أخرى على تثبيت ​كاميرات مراقبة​ أخرى في تلة العباد المشرفة على ​بلدة حولا​، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع".

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