ميشال ضاهر: ما زال البعض وبكل وقاحة يضغط باتجاه دفع اليوربوند

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في الوقت الذي يعاني ​لبنان​ من نقص في ​المستلزمات الطبية​ نتيجة عدم توفر ​الدولار​ لاستيرادها ما زال البعض وبكل وقاحة وفظاظة يضغط باتجاه دفع اليوربوند من أموال المودعين على حساب نقص ​الأدوية​ والمستلزمات الطبية التي قد نحتاجها لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ أو غيرها".

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