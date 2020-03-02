الجميل: اتفاق مع مصرف لبنان لتأمين 100 مليون دولار لقطاع الصناعة من أجل شراء المواد الأولية

شدد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​، في ​مؤتمر​ صحافي مع وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، على أن "القطاع الصناعي صاحب حق وصاحب قضية، وقد اطلقنا أكثر من نداء وذلك للمطالبة بتأمين المواد الأولية للصناعة وهذه مسألة حياة أو موت لكل ​الاقتصاد​ وليس فقط للصناعة"، مشيرا الى أن "تأمين المحافظة على القطاع وتحفيزه ضرورة لإرساء قاعدة إقتصادية صناعية سليمة".

وأعلن أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إتفق مع ​المصرف المركزي​، على تأمين سيولة قدرها قيمتها 100 مليون ​دولار​ لقطاع الصناعة من أجل شراء المواد الأولية، على أن تصدر آلية تطبيق لهذا التدبير ونأمل أن تراعي مبدأ الشفافية والمساواة"، معتبرا أنه "هذا التدبير أتى أقل بكثير من حاجة الصماعيين التي تقدر بـ8 مليون دولار في اليوم. وهذا المبلغ أي الـ100 مليون سيمد الصناعة بالمواد الأولية من 12 الى 15 يوما".

ورأى أنه "رغم ذلك فإننا نعتبر أن هذه الخطوة جسر عبور الى الحلول الجذرية التي يتم العمل عليها إن على مستوى الحكومة أو ​مصرف لبنان​ حيث يعمل المصرف المركزي على آلية مستدامة لتأمين الموارد. ونرى في هذا التدبير الذي يأتي في وقت تسعى الحكومة الى معالجة ​الأزمة​ المالية الخانقة رسالة إيجابية تعكس إلتزام المسؤولين بالقطاع الصناعي".