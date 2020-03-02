المدارس الكاثوليكية والرسمية التزمت بالإقفال

التزمت ​المدارس الكاثوليكية​ والرسمية في ​قضاء جبيل​ بقرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وأقفلت أبوابها صباح اليوم أمام ​الطلاب​ حتى مساء الأحد ​8 آذار​ 2020 "كإجراء إحترازي بسبب تسجيل بعض الحالات ل​فيروس كورونا​ المستجد حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم".

وأبقت المدارس الكاثوليكية أبوابها مفتوحة للعمل الإداري ولإنجاز المعاملات المطلوبة، ويعمل منسقو المواد التعليمية ومنسقاتها وأفراد الهيئة التعليمية على إعداد برنامج طوارئ للتعويض عن هذا التعطيل القسري تفاديا لضياع ​العام الدراسي​".