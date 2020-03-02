التزمت المدارس الكاثوليكية والرسمية في قضاء جبيل بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وأقفلت أبوابها صباح اليوم أمام الطلاب حتى مساء الأحد 8 آذار 2020 "كإجراء إحترازي بسبب تسجيل بعض الحالات لفيروس كورونا المستجد حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم".
وأبقت المدارس الكاثوليكية أبوابها مفتوحة للعمل الإداري ولإنجاز المعاملات المطلوبة، ويعمل منسقو المواد التعليمية ومنسقاتها وأفراد الهيئة التعليمية على إعداد برنامج طوارئ للتعويض عن هذا التعطيل القسري تفاديا لضياع العام الدراسي".
كانت هذه تفاصيل خبر المدارس الكاثوليكية والرسمية التزمت بالإقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.