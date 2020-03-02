البعريني: المسؤولية الاساسية في الحد من انتشار الكورونا تقع على الحكومة

ذكّر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ بأن المسؤولية الاساسية في الحد من انتشار ​الكورونا​ تقع على ​الحكومة​ وخططها واجراءاتها، ولكن في الوقت عينه ثمة مسؤولية كبيرة وجوهرية تقع على عاتق كل فرد ومواطن.

واعتبر ان التنبه لتطبيق ارشادات ​الوقاية​ والتوعية امر ضروري، والرصد المبكر لمؤشرات المرض ضرورة، اذ ان الاهمال يرتب كوراث على ابنائنا وأهلنا وعائلاتنا.

وتمنى الاخذ بالاعتبار ارشادات الوقاية خلال ممارسة عاداتنا اليومية والواجبات الاجتماعية، فتعديل بعض التصرفات مطلوب حرصاً على محيطنا ومجتمعنا وحياتنا.