رئيس تجمع الصناعيين في البقاع واصل زيارته الى العاصمة الغابونية ليبرفيل

واصل رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل والوفد المرافق اللقاءات في العاصمة ​الغابون​ية ليبرفيل بمواكبة ​السفارة اللبنانية​ في الغابون بشخص السفيرة الين يونس ومديرية الشؤون ​الاقتصاد​ية في ​وزارة الخارجية اللبنانية​ بشخص السفير بلال قبلان. وقد التقى الوفد وزير ​الصناعة​ والاقتصاد و​السياحة​ والتنمية بحضور المدراء العامون للوزارات التي يشغلها وتم استعراض فرص الاستثمار في الغابون وعرض وثائقي وسبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وقد لمس ​الوفد اللبناني​ ترحيبا كبيرا من الجانب الغابوني بزيارة الوفد اللبناني وبوادر استثمارات لبنانية جديدة بدأ يعبر عنها بعض اعضاء الوفد

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