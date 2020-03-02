قرار إقفال "السوق الشعبي" عند مدخل بعلبك الجنوبي لمدة اسبوع

أصدر رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ قراراً بإقفال "السوق الشعبي" عند مدخل بعلبك الجنوبي، احترازياً لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك في إطار سلسلة القرارات الإحترازية التي تتّخذ بهدف منع تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ لا سيما في أماكن التجمّعات.

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