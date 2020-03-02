لحود بارك للرئيس السوري بالإنتصار على الارهاب في شمال سوريا

وجه الرئيس الاسبق اميل لحود "أسمى آيات التقدير لرجال الجيش السوري الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ليس دفاعاً عن وطنهم سوريا فقط وانما عن كل المواطنين في الاقطار العربية لا بل عن كل الاحرار في العالم الرافضين للهيمنة الاحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على سوريا".
وبارك لحود "للرئيس السوري بشار الاسد بالانتصار على الارهاب في شمال سوريا، الذي يحققه الجيش السوري بقيادته الحكيمة والشجاعة".
كما توجه لحود الى امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بـ "التعزية القلبية باستشهاد ثلة من المقاومين اللبنانيين الشجعان في مواجه العدوان التركي وعصابات الارهاب التي لاتزال تحاول ممارسة اعمالها الاجرامية ليس فقط في سوريا وانما تهدد الامن الوطني اللبناني"
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