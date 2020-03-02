لحود بارك للرئيس السوري بالإنتصار على الارهاب في شمال سوريا

وجه الرئيس الاسبق ​اميل لحود​ "أسمى آيات التقدير لرجال ​الجيش السوري​ الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ليس دفاعاً عن وطنهم ​سوريا​ فقط وانما عن كل المواطنين في الاقطار العربية لا بل عن كل ​الاحرار​ في ​العالم​ الرافضين للهيمنة الاحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على سوريا".

وبارك لحود "للرئيس السوري ​بشار الاسد​ بالانتصار على ​الارهاب​ في شمال سوريا، الذي يحققه الجيش السوري بقيادته الحكيمة والشجاعة".

كما توجه لحود الى امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ بـ "التعزية القلبية باستشهاد ثلة من المقاومين اللبنانيين الشجعان في مواجه العدوان التركي وعصابات الارهاب التي لاتزال تحاول ممارسة اعمالها الاجرامية ليس فقط في سوريا وانما تهدد الامن الوطني اللبناني"