طقس مستقر خلال الأيام القادمة وارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال والداخل، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١٥٠٠م خلال الليل وساعات الصباح الاولى .
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة. أما الاربعاء فيكون مشمسا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة .
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