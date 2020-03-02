أبو شرف لكركي: فسخ العقود وتهديد الاطباء ليس الاسلوب المناسب

رد نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ على التعميم الصادر عن مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ حول التقيد بتعرفة الأطباء، معتبرا ان "المذكرة التي صدرت عام ٢٠١٣ جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدت بين ​الضمان الاجتماعي​ و​تعاونية موظفي الدولة​ و​وزارة الصحة​ ونقابتي الأطباء و​المستشفيات​، رفعت بنتيجتها قيمة الأعمال الطبية K، بحيث أصبحت معاينة الاختصاصي داخل المستسفيات ٤٠ ألف ليرة لبنانية وخارجها ٥٠ ألف ليرة لبنانية، ومعاينة الطب العام 28 ألف ليرة لبنانية داخل المستشفى و33 ألف ليرة لبنانية خارجها".

ولفت إلى انه "بعد مضي سبع سنوات على تلك المذكرة لم يبادر الأطباء إلى رفع هذه التعرفة مجددا، رغم حقهم الطبيعي في ذلك تماشيا مع ​مؤشر الغلاء​ ورفع الحد الادنى للأجور، وتقديرا لاوضاع الناس الشديدة الوطأة"، مشددا على ان "أنظمة النقابة تحفظ حق المريض المطلق في اختيار طبيبه، وكذلك حق الطبيب في تحديد قيمة أتعابه بالاتفاق مع مريضه، ولا تنازعهم في ذلك اي جهة على الإطلاق، وعلى الطبيب مراعاة واحترام تعهداته والعقود التي اختارها طواعية لناحية عدم تحميل الجهات الضامنة اعباء مادية تخالف تلك العقود".

واعتبر ان "فسخ العقود او تهديد الأطباء بذلك، وهم المكون الأساسي والضروري للنظام الصحي الذي لا قيام له بدونهم ونتشارك به مع الضمان والمؤسسات الضامنة، ليس هو الأسلوب المناسب، بل التواصل والحوار مع النقابة لاصلاح الخلل الحاصل ورفع الإجحاف اللاحق بالأطباء، مع الحرص على أموال الجهات الضامنة"، متعهدا بأن مطالب الأطباء تجاه الضمان في فصل أتعابهم ودفعها مباشرة من دون وسيط ينتقص منها، وتسديد الأموال المتراكمة والمستحقة لهم منذ زمن، والمعاش التقاعدي بعد خروجهم إلى التقاعد وهم في أمَس الحاجة اليه، سنستمر في رفعها والعمل على تحقيقها بكل ما أوتينا من جهود ووسائل.