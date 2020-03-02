مقتل طفل بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليسبوس اليونانية

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أثينا: قتل طفل الاثنين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بعد غرق قارب للمهاجرين كان محملاً بنحو 50 شخصاً، كما أكد لفرانس برس المتحدث باسم شرطة الميناء.

وتدخل خفر السواحل اليوناني بعد انقلاب قارب نحو الساعة 8,30 (5,30 ت غ) قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في بحر إيجه. وأكد المسؤول أن "46 شخصاً خرجوا سالمين" لكن جرى انتشال طفل "فاقداً للوعي" ولم تنجح محاولات إنعاشه، فيما نقل طفل ثان إلى المستشفى.

