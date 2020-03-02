رئيس الاحتلال: إسرائيل لا تستحق حملة انتخابية أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب (د ب أ)

أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن إسرائيل "لا تستحق حملة انتخابية أخرى مروعة وقذرة كالتي تنتهي اليوم"، في إشارة إلى الانتخابات الجارية اليوم الاثنين في إسرائيل، وهي الثالثة خلال أقل من عام.

وقال ريلفين، بعد الإدلاء بصوته، :"عادة ما يكون هذا اليوم احتفاليا، ولكن في الواقع أنا لا أشعر أن هناك احتفال"، مضيفا أنه يشعر بالخزي من جراء التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددا. وقال :"إننا نستحق حكومة تعمل من أجلنا".

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وحث في الوقت نفسه الإسرائيليين على ممارسة حقهم في التصويت.

وأضاف :"أتمنى من كل قلبي أن يكون لقاؤنا القادم عام 2024 ".

وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذه الانتخابات لن تفلح في الأغلب في حل المشكلة السياسية التي تشهدها البلاد في ظل استمرار احتدام المنافسة بين معسكرَي اليمين، بزعامة حزب "ليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.