مستند رسمي يكشف خلو سفينة "كريستال" السياحية بميناء الإسكندرية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حصل "الخليج 365" على مستند رسمي صادر من إدارة الحجر الصحي بميناء الإسكندرية يؤكد خلو السفينة السياحية "سيليسيال كريستال" من أي حالات إيجابية لفيروس "كورونا".

كانت السفينة السياحية "سيليسيال كريستال" وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، على متنها 629 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد.

وبالتزامن مع وصول السفينة المالطية القادمة من دولة اليونان، جرى رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ وإجراءات احترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد.

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وأوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي لفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى عمل اختبار لجميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد لكافة السياح وطاقم السفينة، والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وتجرى السفينة "كريستال" التي يصل طولها لنحو 134.5 متر، وغاطس بعمق 6 أمتار و10 سم، 5 رحلات بحرية سياحية لميناء الإسكندرية، بدءا من 2 وحتى 30 مارس الجاري.