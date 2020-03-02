ننشر أسماء 70 مستحقًا لوحدات إسكان الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن أسماء المستحقين الـ70 لوحدات إسكان الأولى بالرعاية في حي السبط بمدينة الخارجة.

أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، إن المركز أجرى قرعة علنية بقاعة المؤتمرات بمركز الخارجة، وفاز ٧٠ مواطنًا من الأولى بالرعاية من أصل 400 مواطنًا مستحقين، بعد فحص 1600 طلبًا مقدمًا.

وأضاف الطماوي، أن هناك 30 مواطنًا في قائمة احتياطية، وسيجري تسليم الوحدات السكنية للمستحقين السبعين يوم 15 مارس الجاري، عقب الانتهاء من الطعون والتظلمات على أسماء المستحقين والتي تنتهي بعد 14 يومًا من الآن.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت أمس الأحد، أسماء الفائزين بالوحدات السكنية من الحالات الأولى بالرعاية.