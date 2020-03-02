أوّل دولةٍ عربيّة تمنع "القبلات" بسبب فيروس "كورونا"

وافق مجلس النواب الأردني اليوم الأحد، على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، وذلك حفاظا على السلامة العامة ومنعا لإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة، نصار القيسي إن "عددا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان بإسم المجلس يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل والإكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء إحترازي لمنع إنتشار الفيروس".

وأضاف القيسي أن "الأردن مازال خاليا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذا الإجراء إحترازي ويأتي حفاظا على المصلحة العامة".

Advertisements

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز يوم الخميس الماضي، خلو المملكة من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرا، منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن الفيروس كإجراء إحترازي مؤقت، في ظل إرتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران، علاوة على الصين حيث أول ظهور للفيروس.