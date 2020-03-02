إطلاق نار واحتجاز رهائن بمركز تجاري في الفلبين

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية أكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز فيرا التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر الإثنين، بينما شوهد المتسوقون وهميهربون من المركز في حالة ذعر.
ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددًا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين إن المسلح يحتجز حوالي30 شخصًا، مضيفًا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن.
وأكد أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط" تم عزله من وظيفته في مركز التسوق، مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.
وفي وقت لاحق شوهد عدد من أفراد القوات الخاصة يدخلون إلى مركز التسوق، بينما وقف رجال الشرطة في الخارج برفقة سيارة إسعاف، وفقًا لما ذكرته "الأسوشيتد برس".
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