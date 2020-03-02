أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية نصحت وزارة الصحة العراقية، المواطنين بعدم التجمع لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما اكتشف 7 حالات إصابةجديدة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 15.
وأضافت الوزارة في بيان أن المرضي أودعوا في الحجر الصحي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
كان العراق حظر التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر السفر من وإلى 9 دول.
وهناك مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.