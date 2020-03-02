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العراق يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد.

 

 ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية نصحت وزارة الصحة العراقية، المواطنين بعدم التجمع لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما اكتشف 7 حالات إصابة

جديدة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 15.

 

 وأضافت الوزارة في بيان أن المرضي أودعوا في الحجر الصحي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

 

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 كان العراق حظر التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر السفر من وإلى 9 دول.

 

 وهناك مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.

 

 

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