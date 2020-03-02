طهران: مسار أستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن طهران ترى أن مسار أستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أكد موسوي أن طهران تؤمن بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة في إدلب،

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وقال: "نسعى لخفض التوتر في إدلب عبر عقد اجتماع ثلاثي لدول مسار أستانا في طهران".

أشار المتحدث إلى أن اجتماع أستانا الثلاثي في طهران يجب أن

يعقد في أسرع وقت ممكن، منوهًا بأن طهران أبلغت أنقرة بقلقها من الأوضاع في إدلب وبأن الحل يكمن في وقف إطلاق النار وعقد اجتماع للدول الضامنة.

وقال: "أجرينا اتصالات لعقد اجتماع إيراني تركي سوري وآخر إيراني تركي روسي، ونواصل اتصالاتنا حتى تحقيق النتائج المرجوة".