إندونيسيا تعلن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة، لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم يأتي اكتشاف الحالتين بعدما أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ومخاطر وجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والذييبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة، ويعد رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.
وقال ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي، إن امرأة تبلغ من العمر (64 عاما) وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اختلاطهما بزائرةيابانية تقيم في ماليزيا، وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.
وأضاف "بعد الفحوص كانتا في حالة مرضية. تلقيت صباح اليوم تقريرا بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا". وتتلقى المرأتان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا.
وقال وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو، إن الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا. وتبحث السلطات عن كل من كانت الزائرة اليابانية على اتصال به.
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