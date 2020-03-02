بعد كوريا الجنوبية.. اليابان تبدأ إغلاق مدارسها بسبب "كورونا"

بدأت جميع المحافظات في اليابان تقريبًا إغلاق المدارس، اليوم الاثنين، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا في اليابان، وذلك بعد أربعة أيام من إصدار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرارًا مفاجئًا بطلب إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى أوائل أبريل القادم.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه مع انتشار حالة الارتباك بين العديد من السلطات المحلية في جميع أنحاء اليابان، علقت بعض المدارس صفوفها النهائية أو تركت فصول مفتوحة

للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم وحدهم أثناء عمل آبائهم.وأعلنت محافظة شيمان في غرب اليابان، وهي إحدى المحافظات التي لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالفيروس، بأنها لم تغلق المدارس بعد.وأعلنت اليابان عن إصابة 962 شخصا بعدما أبلغت محافظة إهيمه عن أول حالة إصابة اليوم الاثنين - وهي امرأة في الأربعين من عمرها، ويتضمن إجمالي الإصابة 700 شخص كانوا على متن السفينة دايموند برينسس، وهي سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو.وكان آبي قد أعلن عن خطة لإغلاق المدارس يوم الخميس الماضي، ودعا إلى إبقائها مغلقة حتى نهاية عطلة الربيع في أوائل أبريل لحين بدء السنة الدراسية الجديدة في اليابان.وقال رئيس الوزراء إن أولياء الأمور الذين يحتاجون إلى قضاء إجازة ورعاية أطفالهم حتى تبدأ المدارس العام الدراسي الجديد سيحصلون على الدعم المالي.ومن المقرر أن تتحمل الحكومة التكاليف المرتبطة بالوقت الإضافي الذي سيقضيه بعض الأطفال خارج المدرسة، بدلا من مطالبة الآباء بتغطيتها.