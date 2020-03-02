الخارجية الأمريكية: اليونان لديها الحق في تطبيق قوانينها لحماية حدودها

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بإن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحق اليونان في تطبيق قوانينها لحماية حدودها ، وذلك ردًا على تساؤلات صحفية بشأن الموقف الأمريكي من محاولة مئات المهاجرين عبور الحدود اليونانية من تركيا.
وقال المسؤول - الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إننا " نعي تماما تلك
الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي .
ودعا المسئول تركيا واليونان لضمان ذلك من خلال سعيهما لمعالجة تدفق المهاجرين واللاجئين، وأن يتم التعامل بطريقة تتوافق مع التزاماتهما بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون
وكانت الشرطة اليونانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا أمس الأول السبت ، ورشقوها بالحجارة ، حيث اتهمت أنقرة بإرسال المهاجرين إلى الحدود في "هجوم" منظم، قائلة إنها مصرة على إبعادهم.
يذكر أن أنقرة أعلنت يوم الخميس الماضي أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا ، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية.
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