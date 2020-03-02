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كوريا الجنوبية تمدد إغلاق المدارس حتى 23 مارس بسبب "كورونا"

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 أعلنت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية تمديد إغلاق جميع المدارس والحضانات في كافة أرجاء البلاد حتى يوم 23 مارس الجاري، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

صرَّحت بذلك وزيرة التعليم الكورية يو أون-هيه في مؤتمر اليوم الاثنين وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
كانت وزارة التعليم الكورية الجنوبية أعلنت - في 23 فبراير الماضي - تأجيل الدراسة حتى يوم 9 مارس الجاري.
ومن المتوقع أن تخفض المدارس فترة العطلات الصيفية والشتوية بمقدار 3 أسابيع لتوفير عدد الأيام الدراسية.
وكان قد تم تسجيل 26 حالة

وفاة جراء فيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس الجديد إلى 4212 حالة، وذلك بعد تسجيل 476 حالة إصابة مؤكدة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.
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