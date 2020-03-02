كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آيسلندا تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في آيسلندا، اليوم الاثنين، أول 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من شمالي إيطاليا، وفقًا لقناة قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت إيطاليا؛ ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1694 شخصًا، كما سجلت حتى الآن 34 وفاة به.

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ووصل عدد المصابين الخاضعين للعلاج لـ 1577 شخصًا، وأن 140 منهم في وحدات العناية المركزة، معظمهم في مقاطعة لومبارديا شمال البلاد، حسبما قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي.

وأشار أنجيلو بوريلي، إلى أن قرابة نصف عدد المصابين يتواجدون تحت الحجر الصحي المنزلي، بسبب عدم ظهور عليهم أي أعراض للإصابة.