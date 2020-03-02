كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع مئات اللاجئين عند الحدود التركية اليونانية في انتظار العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع مئات المهاجرين على الحدود بين تركيا واليونان في محاولة للسفر إلى اليونان.

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، يوم الأحد، إن الوضع مع المهاجرين على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تركيا يمثل تهديدًا للأمن القومي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف المتحدث، أن اليونان ستتوقف عن قبول طلبات اللجوء لمدة شهر وتسريع إعادة المهاجرين الوافدين إلى البلاد بصورة غير قانونية.