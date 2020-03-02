كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليوناني يبدأ تدريبات على الحدود مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجيش اليوناني، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية باستخدام الرصاص الحي على الحدود مع تركيا، وذلك ضمن حالة الاستنفار لمنع المهاجرين من دخول البلاد.

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وقد أطلقت قوات حرس الحدود اليوناني، النار في الهواء لإبعاد مهاجرين غير شرعيين حاولوا اقتحام الحدود والدخول للأراضي اليونانية.

وفي وقت سابق هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"فتح الأبواب" أمام اللاجئين السوريين والسماح لهم بالتوجه إلى أوروبا إذا لم تحصل بلاده على مزيد من المساعدات ومزيد من الدعم للمناطق الآمنة.