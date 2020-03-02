كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في تايلاند إلى 43 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في تايلاند إصابة حالة واحدة بفيروس كورونا، مما يجعل العدد الإجمالي للمصابين 43، حسبما أعلن سوخوم كانشانابيمي، السكرتير الدائم لوزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين.

وأضاف "كانشانابيمي" للصحفيين: "هناك حالة أخرى من حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند. الآن لدينا 43 حالة؛ 30 شخصًا تعافوا تمامًا ومات شخص واحد، ويجري علاج 12 شخصًا في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأوضح المسؤول، أن المريض الجديد مصاب بالفيروس بعد الاتصال بشخص كان الحالة السابعة والثلاثين التي أكدتها السلطات قبل تشخيص هذا الشخص بمرض فيروس كورونا، المسمى COVID-19.

تم اكتشاف الوباء لأول مرة في الصين في أواخر ديسمبر وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 50 دولة، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية. حتى الآن، أصاب الفيروس أكثر من 87 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، بينما مات أكثر من 2950 شخصًا وتعافى حوالي 45 ألف شخص.